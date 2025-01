Viivi teki ikävän löydön kaupan pyörykkäpaketista: "Hiukan ällötti"

Viivin ostamasta pyörykkäapaketista paljastui jotain sinne kuulumatonta.

Viivi Järvelä osti ennen joulua kaupasta paketillisen Boltsi-pyöryköitä. Täysin kasvipohjaisten kaura-siemenpyöryköiden joukosta löytyi yllättäen ja Viivin järkytykseksi jotain eläinperäistä.

– Ennen joulua avasin Boltsi-paketin, josta löytyi kypsä kanan luu, Viivi raportoi vegaaniseen kasvisruokaan keskittyvässä Facebook-ryhmässä kuvan kera.

Pyörykkäpaketissa oli ikävä yllätys: kanan luu.

Viivi kertoo reklamoineensa tuotteesta heti seuraavana päivänä valmistajalle.

– Olihan se vähän ikävä yllätys, kun kyseessä on kuitenkin vegaaninen tuote. Itsehän en ole vegaani vaan kasvissyöjä, mutta silti hiukan ällötti, Viivi kommentoi MTV Uutisille.

Boltsi-pyörykät ovat alun perin Leivon Leipomon keksimä tuote ja nykyään ne valmistetaan HK:n tehtaalla. Leivon Leipomo ja HKScan perustivat vuonna 2020 yhteisen Boltsi Oy:n siemenpyörykän valmistamiseksi.

Linjastolla valmistetaan myös muita tuotteita

Vastaus tuli valmistajalta heti loppiaisen jälkeen.

– Pahoittelen, että tuotteemme ei ole ollut laatutavoitteidemme mukainen ja on aiheuttanut sinulle pettymyksen. Tavoitteenamme on säilyttää tuotteet tasalaatuisina ja herkullisin, valmistajalta kommentoitiin.

Valmistajan mukaan samalla linjastolla tehdään useampia tuotteita. Laatuasiantuntija kertoo, että Viivin ostama tuote on ollut ensimmäisenä valmistuksessa kyseisenä valmistuspäivänä.

– Linjasto on siis puhdistettu edellisen tuotteen valmistuksen jälkeen, mutta puhdistuksesta ja tarkastuksesta huolimatta linjastolle on jäänyt toisesta tuotteesta luun pala. Valitettavasti virhettä ei ole huomattu ja tuote on päässyt myyntiin, valmistajalta kerrottiin Viiville.

HKFoodsin laatu- ja ympäristöjohtaja Anne Paloranta kertoo MTV Uutisille, että kyseisellä linjastolla valmistetaan Boltsi-pyöryköiden lisäksi muun muassa kypsiä kanansiipiä.

– Boltsi-pyörykät valmistetaan päivän ensimmäisinä tuotteina ja muut tuotteet vasta tämän jälkeen. Valmistuslinjasto pestään ja desinfioidaan päivittäin. Pesusta ja sen jälkeisestä tarkastuksesta huolimatta linjaston metalliverkkokuljettimeen on poikkeuksellisesti jäänyt toisesta tuotteesta peräisin ollut luun pala, Paloranta vahvistaa.

Ei tavallinen löydös

Palorannan mukaan ei ole tavallista, että kasvituotteiden sekaan jää eläinperäisiä raaka-aineita.

Hyvityksenä valmistaja lupasi vielä viestissä postitse toimitettavan tuotehyvityskortin. Viestistä ei käy ilmi hyvityksen arvoa, eikä Viivi ole vielä ehtinyt saada hyvityskorttia.

– Kuluttajalle korvataan kyseisen tuotteen hankintahinta sekä pieni lisäkorvaus aiheutuneesta mielipahasta, Paloranta sanoo MTV Uutisille.

