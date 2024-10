Suosikkileivän nimi hämmentää – mitä club sandwich tarkoittaa?

Kerrosvoileipä club sandwich lienee monelle suomalaisellekin tuttu ravintoloiden ruokalistoilta. Leivän alkuperästä on olemassa useita eri teorioita, ja kuten monen muunkin hittiruoan kohdalla, moni taho on hamunnut itselleen titteliä leivän keksijänä.

Klassisen leivän kerrotaan saaneen alkunsa jo 1880-luvulla New Yorkin Union Club -ravintolassa. Leivän tiedetään mainitun ensimmäisen kerran The Evening World -lehdessä marraskuussa 1889 saatteella "oletko jo kokeillut Union Clubin voileipää?".

Toiset väittävät, että klubileipä on ehdottomasti syntynyt 1890-luvulla Saratoga Springsin Saratoga Clubilla.

Club-sana onkin lyhenne?

Sosiaalisessa mediassa on sen sijaan jo vuosien ajan noussut säännölliseksi ihmettelyn aiheeksi teoria, jonka mukaan club sandwich -leivän nimi olisi itse asiassa akronyymi eli lyhennesana.

Väitetään, että leivän sana club olisi lyhenne sanoista "chicken and lettuce under bacon", eli kanaa ja salaattia pekonin alla. Allrecipes-ruokasivuston mukaan tälle teorialle ei kuitenkaan ole olemassa mitään todisteita.

Sivuston mukaan on todennäköisempää, että leipä on saanut nimensä yksinkertaisesti siitä, että sitä on tarjoiltu klubeilla.