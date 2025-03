Suomessa keksittiin täysin uudenlainen pekoni

Suomalaisravintoloihin ja myöhemmin myös kauppoihin on tulossa uudenlainen pekonituote.

Suomalainen kalatuoteyritys Kalaneuvos on tuomassa markkinoille kalapohjaisen pekonin. Yrityksen ideoima kirjolohipekoni esiteltiin maaliskuussa Helsingin Messukeskuksessa järjestetyillä ravintola-alan FFCR-messuilla.

Tuote voitti messuilla tuplasti Innovation Awards -kilpailun, joka nostaa valokeilaan ravintola-alan innovatiivisimmat tuotelanseeraukset. Kirjolohipekoni nappasi kisassa sekä tulevaisuuden ruokatuote- että yleisön suosikki -pystit.

Mitä on kirjolohipekoni?

Kirjolohesta valmistetun pekonin idea on yksinkertainen, kertoo Kalaneuvoksen tuote- ja markkinointijohtaja Juho Järvinen.

– Normaalisti kirjolohen kylmäsavustuksessa otetaan pois nämä vatsarasvat, jotka ovat todella herkullisia ja hyviä. Ne otetaan pois muun muassa ulkonäön vuoksi, Järvinen kertoi messuilla MTV Uutisille ja jatkoi:

– Tässä tuotteessa ne on jätetty. Näin me saamme pekonimaisuuden ja rasvaisuuden hyvällä tavalla. Tämä on siivutettu, kylmäsavustettu ja suolattu.

Järvisen mukaan kirjolohipekoni on perinteistä porsaanlihapekonia terveellisempi ja sydänystävällisempi vaihtoehto. Kirjolohi sisältää hyvälaatuisia rasvoja.

Rasva ei mene haaskuuseen

Menetelmällä kirjolohesta ei tule myöskään samalla tavalla hävikkiä, koska kalan rasvat hyödynnetään tuotteessa. Kirjolohipekonia voi Järvisen mukaan käyttää tavallisen pekonin tapaan ruoissa.

– Menee aamupalalla ja sopii pasta carbonaraan. Olemme jutelleet burgeriravintoloiden kanssa, jotka aikovat laittaa sitä hampurilaisten väliin ja pizza-ammattilaiset ovat käyttäneet sitä pizzassa.

Kirjolohipekonia ollaan lanseeraamassa muutaman viikon sisällä ammattikeittiöihin ja syksyllä se on tarkoitus tuoda myös kuluttajille kauppojen hyllyille.

Katso myös: Sushia limun tapaan automaatista? Pian se on mahdollista Suomessakin

2:15 Sushiautomaatit rantautuvat Suomeen.