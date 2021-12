Suomalainen joulumakeinen jakaa mielipiteet: "Olen seurannut vierestä, kuinka puolen kilon rasiallinen häviää ihan hetkessä"

Kuuluvatko Virheät kuulat sinun jouluusi? Monen joulunviettoon toden totta kuuluvat, sillä Fazerin tilastojen mukaan suomalaiset syövät 25 miljoonaa Vihreää kuulaa vuodessa. Herkutteluhuippu on joulun aikaan ja toinen huippusesonki pääsiäisen aikaan.

Kuulat ovat jo yli 90-vuotiaita

– Tuntui kyllä hurjalta lähteä lappilaisilta hakemaan tuotanto etelään, mutta hyvin he meidät ottivat vastaan. Lappeenrannassa aloimme pyörittää Vihreitä kuulia millennium-vuonna 2000.

Fazerin mukaan suomalaiset ovat keksineet Vihreille kuulille ahkerasti uusia käyttötapoja: niillä on koristeltu kakkuja ja piparkakkutaloja, ja viime aikoina niitä on keksitty käyttää joulutorttujen täytteenä. Uusimpia tarjoilutapoja on jakaa kuula, laittaa puolikkaiden väliin sinihomejuustoa ja kiinnittää osaset toisiinsa cocktailtikulla.