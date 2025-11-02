Suolakurkut trendaavat nyt hämmentävällä tavalla. Mutta miten suolakurkut ja maustekurkut oikeastaan eroavat toisistaan?

Huomenta Suomessa maisteltiin perjantaina sosiaalisen median trendiherkkuja. Erityisesti nuorempaa väkeä sekä meillä että maailmalla on jo pidemmän aikaa kiinnostanut yllättävä ruoka: suolakurkut.

Tiktokissa valmistetaan kilpaa erilaisia suolakurkkujuomia, ja suolakurkkumehua saatetaan lorauttaa esimerkiksi kokiksen joukkoon.

Suolakurkkuja myydään nykyään jopa yksittäispakatuissa pusseissa erilaisissa mausteliemissä. Jutun yllä olevalta videolta voit katsoa, miten Huomenta Suomen makuraati arvioi tämän oudon tuotteen.

Suolakurkuissa ei ole etikkaa tai sokeria

Lähetyksessä puheenaiheeksi nousi myös säilöttyjen kurkkujen erilaiset nimitykset. Suolakurkku eli hapankurkku ei ole sama asia kuin maustekurkku.

Suolakurkut valmistetaan hapattamalla eli fermentoimalla. Käymisteitse valmistettuihin suolakurkkuihin syntyy luonnollisia maitohappobakteereja, jotka tekevät hyvää suolistolle. Säilöttyjä kurkkuja perinteisin menetelmin valmistavan Myrttisen mukaan fermentointi parantaa vihannesten ravintoarvoja bakteerien polttaessa sokereita hyödyllisiin muotoihin.

Maitohappokäyminen pehmentää myös avomaankurkkujen rakenteen. Aidoissa suolakurkuissa ei koskaan käytetä etikkaa tai sokeria. Suolakurkkujen valmistamiseen tarvitaan vain suolaa ja vettä.

On kuitenkin syytä muistaa, että suolakurkku-nimellä saatetaan myydä myös eri tavoin valmistettuja säilöttyjä kurkkuja. Esimeriksi somessa trendaavat yksittäispakatut kurkut ovat "hapolla maustetussa väkiviinaetikassa pikkelöityjä suolakurkkuja".

Makeat maustekurkut tunnetaan myös herkkukurkkuina

Maustekurkut valmistetaan puolestaan säilömällä kurkut mausteliemeen, joka sisältää sokeria, etikkaa ja mahdollisia muita mausteita. Maustekurkut, joita voidaan kutsua myös nimellä herkkukurkut tai etikkakurkut, ovat siis maultaan suolakurkkuja makeampia ja etikkaisempia.

Toisin kuin suolakurkut, maustekurkkupurkit pästoroidaan eli kuumennetaan. Näin maustekurkkujen säilyvyys pitenee ja mikrobit tuhoutuvat.

Koostumukseltaan maustekurkku on napakka ja rapea.