Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.

Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt, joita hän käsittelee visuaalisesti ja ihmisläheisesti. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.

Voit olla häneen yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.