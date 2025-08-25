Suodatinpussit loppu – voiko ne korvata talouspaperilla?

Loppuivatko suodatinpussit? Pauligin asiantuntijat kertovat, kuinka iso "kahvirikos" on korvata ne esimerkiksi talouspaperilla.
Huomenta Suomessa perehdyttiin elokuussa 2024 hyvän kahvin saloihin. Studiossa omia kahvitärppejään antoivat Pauligin päämaistaja Marja Touri sekä tuotekehityspäällikkö Sampo Latvakangas.
Asiantuntijoilta tiedusteltiin myös vinkkejä hyvän kahvin valmistamiseen.
"Jos on pakko, niin sittenhän on pakko"
Juontaja Nina Backman halusi omaan kokemukseensa viitaten tietää, voiko suodatinpussin hätätapauksessa korvata talouspaperilla.
– Jos on pakko, niin sittenhän on pakko, päämaistaja Touri nauroi.
Tourin mukaan paperista voi kuitenkin tulla kahviin myös paperin makua, joten sen käyttö ei ole suositeltavaa.
– Mutta ymmärrän hirveän hyvin tämän pakon, että kun ihminen tarvitsee kahvikupillisen, niin sitä tehdän keinolla millä hyvänsä.
Millaista on työ kahvinmaistajana, ja miten keitetään hyvää kahvia? Katso videolta asiantuntijoiden haastattelu.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2024.