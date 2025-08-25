Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Suodatinpussit loppu – voiko ne korvata talouspaperilla?

9:20imgKatso video: Näin hyvää kahvia keitetään ja säilytetään! Pauligin asiantuntijat kertovat.
Julkaistu 25.08.2025 07:43

Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Loppuivatko suodatinpussit? Pauligin asiantuntijat kertovat, kuinka iso "kahvirikos" on korvata ne esimerkiksi talouspaperilla. 

Huomenta Suomessa perehdyttiin elokuussa 2024 hyvän kahvin saloihin. Studiossa omia kahvitärppejään antoivat Pauligin päämaistaja Marja Touri sekä tuotekehityspäällikkö Sampo Latvakangas.

Asiantuntijoilta tiedusteltiin myös vinkkejä hyvän kahvin valmistamiseen.

Lue myös: Tämä tieto kannattaa aina tarkastaa kahvipaketista: "Hyvä nyrkkisääntö on..."

"Jos on pakko, niin sittenhän on pakko"

Juontaja Nina Backman halusi omaan kokemukseensa viitaten tietää, voiko suodatinpussin hätätapauksessa korvata talouspaperilla.

– Jos on pakko, niin sittenhän on pakko, päämaistaja Touri nauroi.

Tourin mukaan paperista voi kuitenkin tulla kahviin myös paperin makua, joten sen käyttö ei ole suositeltavaa. 

– Mutta ymmärrän hirveän hyvin tämän pakon, että kun ihminen tarvitsee kahvikupillisen, niin sitä tehdän keinolla millä hyvänsä.

Millaista on työ kahvinmaistajana, ja miten keitetään hyvää kahvia? Katso videolta asiantuntijoiden haastattelu.
Lue myös: Nyt tuli kahvivaroitus yli 60-vuotiaille

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2024.

Lisää aiheesta:

Juotko samasta kahvipaketista yli viikon? Toimi näinMarja ei saa missään nimessä syödä sipulia työpäivänsä aikanaVoiko suodatinpussin korvata talouspaperilla?Tämä tieto kannattaa aina tarkastaa kahvipaketista: "Hyvä nyrkkisääntö on..."Nina Backmanin tapa keittää kahvia jakaa mielipiteetKeitätkö sinäkin kahvia näin? "Pari ekstramitallista" voi olla paha virhe
KahviJuomatHuomenta SuomiMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Kahvi