Marja ei saa missään nimessä syödä sipulia työpäivänsä aikana

Töihin maistajaksi päähänpistona

Marja Touri on työskennellyt Pauligilla vuodesta 1985. Hän haki kahvitaloon töihin täysin päähänpistona, kun näki sanomalehdessä työpaikkailmoituksen.

Nirsoudesta olikin hyötyä

Aloittaessaan uransa Tourilla ei ollut tietoa, voisiko hän kehittyä ammatissaan hyväksi maistajaksi. Nyt hän on työskennellyt Pauligin päämaistajana jo 20 vuotta.

– Jälkiviisaana mietin, että minähän olen ollut lapsena todella ronkeli. Aina on löytynyt jotain, että on ollut syy sanoa "en tykkää, en syö, en juo". Ehkä se on sieltä jo lähtöisin, Touri pohti taitoansa tunnistaa erilaisia makuja.