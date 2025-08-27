Säilytätkö avattua kahvipakettia yli viikon? Toimi näin

Jos kahvipakettisi on avoinna yli viikon, kannattaa sen säilytyspaikkaa miettiä tarkkaan.
Huomenta Suomessa perehdyttiin elokuussa 2024 hyvän kahvin saloihin. Studiossa omia kahvitärppejään antoivat Pauligin päämaistaja Marja Touri sekä tuotekehityspäällikkö Sampo Latvakangas.
Touri kertoi lähetyksessä myös mielenkiintoisia faktoja kahvinmaistajan työstä.
Kahvin säilytys kotona jakaa varmasti suomalaisten mielipiteet. Moni jo varmasti tietää, että kahvia tulisi säilyttää ainakin valolta ja kosteudelta suojattuna.
Lue myös: Voiko suodatinpussin korvata talouspaperilla?
"Jääkaappi on ihan todella hyvä säilytyspaikka"
Mutta kuuluuko kahvipaketti huoneenlämpöön vai jääkaappiin? Marja Tourin mukaan paketin säilyttäminen kylmässä ei ole ollenkaan huono idea.
– Jääkaappi on tosi hyvä, pakastin myöskin. Etenkin jos kulutus on pienempää, niin jääkaappi on ihan todella hyvä säilytyspaikka.
Hyvä nyrkkisääntö on, että jos säilytät avattua kahvipakettia yli viikon, silloin se kannattaa säilyttää jääkaapissa.
Lue myös: Marja ei saa missään nimessä syödä sipulia työpäivänsä aikana
Ei missään nimessä "happihuuhtelua"
Marja Touri muistuttaa myös, ettei kahvia kannata kaataa paketista säilytyspurkkiin.
– Jos on nätti säilytysrasia, niin nostaa sen paketin sinne. Ettei missään nimessä anna happihuuhtelua kahville.
Rasia tulee sulkea tiiviisti, jotta kahviin ei tartu muiden ruokien makua jääkaapista – tai kahvin makua tartu herkempiin ruokiin.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2024.
Miten sitten keitetään kotioloissa hyvää kahvia? Katso videolta kahviasiantuntijoiden haastattelu
9:20
Marja Touri kertoo työstään kahvinmaistajana. Kahviasiantuntijat antavat myös vinkkejä hyvän kahvin valmistamiseen.