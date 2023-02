Seinäjokelainen tapa syödä pinaattilettuja oli aiheuttaa kuntaliitoskriisin – lopulta päästiin hillokompromissiin: "Mikä diplomatian riemuvoitto!"

Pinaattilettujen suosio on suurta erityisesti päiväkodeissa ja kouluruokaloissa, mutta ruokalajin tarjoilutapa voi vaihdella suurestikin asuinpaikasta riippuen.

Pinaattilettujen syöntitapa Seinäjoella ihmetyttää: "En ole vieläkään toipunut siitä"

Kaikki äitini reseptit -ruokabloggaaja, MTV:n Makujen aamu -ohjelmastakin tuttu Nanna Rintala on nostanut blogissaan aiemmin esiin erikoisen seinäjokelaisen pinaattilettuperinteen.

– En ole vieläkään oikein toipunut siitä, kun aikoinaan 1990-luvun alussa kuulin, että pinaattilättyjen tarjoamistapa on tässä kaupungissa ehkä maailman seitsemään ihmeeseen verrattava erikoisuus, Nanna kirjoittaa .

Tämän takia pinaattilettuja syödään jauhelihakastikkeen kanssa

Seinäjoella pinaattilettuja on kouluissa tarjoiltu ilmeisesti jo 1970-luvulta lähtien jauhelihakastikkeen kera. Rintalan mukaan annoksen "keksijä" on paikallinen emäntä ja ruokapalvelukeskuksen päällikkö Mervi Röyskö, joka nykyään on jo eläkkeellä.