Legendaarinen valmisruoka on Suomessa järjetön hitti – syöntitapa jakaa mielipiteet: "Erikoisin saattaa olla..."

MTV Uutiset piipahti viime vuoden puolella Saarioisilla tutustumassa ikisuosikki maksalaatikon valmistumiseen. Supersuositun maksalaatikon rinnalla Suomen myydyimpien valmisruokien joukkoon lukeutuvat myös pinaattiletut.

Pinaattilettuja valmistetaan vuosittain järjetön määrä

Atrialla pinaattilettuja on valmistettu jo yli 50 vuoden ajan ja tuote onkin Suomen myydyin kasvisvalmisruoka. Pinaattiletut ovat erityisen suosittuja esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluruokaloissa.

Pinaattilettuja paistetaan Atrian tehtaalla Nurmossa vuosittain järjetön määrä, yli 3,3 miljoonaa kiloa. MTV Uutiset pääsi kurkkaamaan kulisseihin ja tutustumaan legendaarisen pinaattilettukoneen toimintaan tehtaalla.

Samalla paljastui myös ihmisten erilaiset tavat syödä pinaattilettuja.