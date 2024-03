Ruotsalaiskokki vinkkaa kikan lohen paistamiseen: "Erittäin mehukasta"

Larssonin mukaan lohi on fantastinen raaka-aine, joka menee kuitenkin helposti pilalle, jos kalan kypsentää liian kuivaksi.

Ensimmäisenä on syytä kiinnittää huomiota siihen, millaisen lohen kaupasta ostaa. Kalan tulisi olla tietysti mahdollisimman tuoretta ja fileessä tulisi olla vielä nahka kiinni. Nahallista fileetä on helpompi käsitellä pannulla ja lopputuloskin on kokin mukaan mehukkaampi.