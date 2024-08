Ravitsemusasiantuntijat syynäsivät uuden Crème Bonjourin – tässä tuomio

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin elokuussa Crème Bonjour -tuotteiden reseptiuudistuksesta , joka on herättänyt närää kuluttajien keskuudessa.

Crème Bonjour -tuotteiden pakkauksessa korostetaan nyt "uutta reseptiä". Pakkauksesta selviää myös, että tuorejuuston kerma on korvattu tuotteissa nyt kirnupiimällä sekä kookos- ja rapsiöljyllä. Ainesosavaihdosten myötä tuotetta ei enää voi kutsua tuorejuustoksi, vaan se on "levitettävä tuote".

– Crème Bonjour on mennyt uuden reseptin myötä aivan pilalle. Ennen oli hyvää, erään Facebook-ryhmän kesäkuisessa julkaisussa muun muassa kommentoitiin.

– Päivitimme Crème Bonjour -reseptin kaikkialla Pohjoismaissa. Tämä muutos on osa jatkuvaa pyrkimystämme ottaa pieniä ja suuria askeleita kohti kasviperäisempää tulevaisuutta, jolla uskomme olevan myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, Crème Bonjouria valmistavan Upfield Oy:n viestintäpäällikkö Daniel Wemyss kertoi sähköpostitse MTV Uutisille.

Vanhan ja uuden tuotteen ravintosisältö

Kaivoimme esiin Crème Bonjour Ruohosipuli -tuotteen ravintotiedot ennen ja jälkeen reseptimuutoksen. Vertailu paljastaa, että tyydyttyneen rasvan määrä on uudessa tuotteessa vähentynyt hieman ja vastaavasti taas sokereiden ja suolan määrä lisääntynyt.

Vanha resepti:

Uusi resepti:

Ravitsemusasiantuntijan tuomio: "Jopa lievä huononnus"

– Uudessa tuotteessa vaikuttaa olevan enemmän kookosöljyä kuin rapsiöljyä. Näin ollen tyydyttyneen rasvan osuus kaikista rasvahapoista on 80 prosenttia uuden reseptin mukaan ja vanhassa 68 prosenttia, Laatikainen sanoo ja jatkaa vielä:

– Tämä ei ole parannus, vaan periaatteessa jopa lievä huononnus; grammamääräisesti kyse on yhden gramman vähenemisestä tyydyttyneen rasvan määrässä.

Maitorasvan korvaaminen kasvirasvalla ei välttämättä ole hyvä juttu

Samaa mieltä on ravitsemusterapeutti Hanna Partanen .

– Ei tuossa nyt varsinaisesti rasvan laatu parane, kun suhteuttaa tyydyttyneen rasvan kokonaisrasvan määrään. Tämä kertoo, että kookosrasvaa on todennäköisesti rapsiöljyä enemmän.

Parempaa maapallolle?

– En nyt sitten tiedä miten paljon vähemmän sitä käytännössä on, kun kerman osuutta ja rasvattoman maitojauheen osuutta ei ole merkitty.

Reijo Laatikaisen mukaan reseptimuutos voi olla maapallon kannalta eduksi, edellyttäen että kookosöljy on tuotettu vastuullisesti.

"Hyödyt ovat mitättömiä"

– Tyydyttynyt rasva on se, jota me suomalaiset saadaan vähän turhan paljon ruokavaliossa ja sen määrän muutos kahdessa ruokalusikallisessa on 0,3 grammaa.