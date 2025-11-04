Vielä ei ole selvää, mistä Itsenäisyypäivän vastaanoton särä juhliin tulee. On esimerkiksi mahdollista, että särää valmistaa vastaanotolle joku juhliin palkattu kokki.
Ravintolayrittäjä Elias Ruosteinen kuitenkin muistuttaa, että aidon särän valmistus vaatii aikaa ja oikeat valmistusmenetelmät. Aito särä on koivupuisessa säräkaukalossa hitaasti puu-uunissa haudutettu lammasruoka.
– Muutamien pääkaupunkiseudulla sijaitsevien ravintoloiden listalla olen nähnyt mainittavan särän, mutta lyön vetoa, että valmistustapa ei ole perinteinen. On ehkä vähän väärin nimetty ja omittu nimi ruoka-annokseen.
Juttua muokattu 4.11. klo 12.25: Lisätty tieto siitä, ettei särän hankinta- tai valmistuspaikka Linnan juhliin ole vielä tiedossa.