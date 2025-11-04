Lemiläisravintolassa ilahduttiin Linnan juhlien tämänvuotisesta ruokateemasta.

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti tiistaina itsenäisyyspäivän vastaanoton valmisteluista. Samalla paljastuivat myös Linnan juhlien ruokasuunnitelmat.

Itsenäisyyspäivän vastaanoton makumaailma tulee tänä vuonna itäisestä Suomesta, ja tarjolla on muun muassa muikku- ja lanttukukkoa, omena- ja lihalörtsyjä, Lemin särää ja karjalanpiirakoita.

"Todella hienolta tuntuu"

Lemillä sijaitsevassa Suomen ainoassa säräravintolassa yllätyttiin tasavallan presidentin kanslian päätöksestä nostaa Lemin särä parrasvaloihin.