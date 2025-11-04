Itsenäisyyspäivän vastaanotolla maistellaan tänä vuonna muun muassa Lemin särää. Mitä se oikein on?

Tasavallan presidentin kanslia tiedotti tiistaina itsenäisyyspäivän vastaanoton valmisteluista. Samalla paljastuivat myös Linnan juhlien ruokasuunnitelmat.

Itsenäisyyspäivän vastaanoton makumaailma tulee tänä vuonna Itä-Suomesta: Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta, Etelä-Karjalasta ja Pohjois-Karjalasta.

– Tarjolla tulee olemaan muun muassa muikku- ja lanttukukkoa, omena- ja lihalörtsyjä, Lemin särää ja karjalanpiirakoita. Tarjoiluissa korostuvat luonnonmukaisuus, alueiden ruokaperinteet sekä pien- ja paikallistuottajien tarjonta, tiedotteessa kerrottiin.

Lemin särä on poikkeuksellinen perinneruoka

MTV:n Halpa vs. kallis: Makumatkalla -ohjelmassa vierailtiin kesällä 2024 maistelemassa Itä-Suomen antimia. Ohjelmassa matkattiin myös Lemille tutustumaan erittäin pitkät perinteet omaavaan lammasruokaan, Lemin särään.