Hans Välimäki ylistää hämmentävää tamperelaista pikaruokaa – oletko koskaan maistanut?

Tuoreimmassa Halpa vs. kallis makumatkalla -jaksossa maistellaan Tampereella legendaarista mustamakkaraa. Perinteisen tamperelaisherkun lisäksi tutustutaan myös hieman tuntemattomampaan paikalliseen pikaruokaan, pärämätsiin.

Pärämäts märkänä

– Minulla oli aikanaan tyttöystävä, joka vielä tekikin niitä minulle. Se on tataarien mukana tuoma, alun perin lampaan jauhelihaan perustuva lihapiirakka. Itse tehtynä se on mielestäni vielä parempaa kuin grilliruokana. Muistan lapsena syöneeni grillillä pärämätsiä.

Hans Välimäen mukaan pärämäts pitää nauttia ehdottomasti "märkänä", siis ketsupin ja sinapin kera. Keittiömestarin versiossa mukana on ollut joskus myös muita mausteita.

– Piirakka uppopaistettiin ja sen jälkeen päälle vedettiin lammasliemi. Lisukkeena nautittiin kermaviiliä, sinappia ja ketsuppia. Ei mitään grillimausteita. Ainoastaan sisällä oleva jauheliha on hyvin maustettu, Välimäki tähdensi.

Pärämätsejä huippuravintoloihin?

– Kyllä me olemme sitä joskus kokeilleetkin tuunattuna versiona. Käytännössähän se on friteerattu avoravioli. Pystyisi tekemään pastataikinasta vastaavan tuotteen ja sitten friteerata, Välimäki pohtii ja jatkaa vielä:

Kokki toivoo kunnon nakkikioskikulttuuria Suomeen

Välimäki toivoisi myös, että nakkikioskikulttuuri ylipäätään saisi Suomessa enemmän nostetta. Ravintoloitsijan nostaa esimerkiksi Ruotsin, jossa nakkikioskeja rankataan paremmuusjärjestykseen ja kilpailu laadukkaista tuotteista on kovaa.

– Tukholmastakin löytyy ihan Östermalmin vierestä korkealle rankattuja ja nähtävyydeksi luokiteltuja nakkikioskeja. Siellä on kunnon leivät, joihin satsataan. On patonkeja, jotka täytetään laatumakkaroilla ja kisataan siitä, että kellä on parhaat täytteet.