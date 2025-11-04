Itsenäisyyspäivän 2025 juhlallisuuksien valmistelu on jo käynnissä. Linnan juhlissa on tarjolla tänä vuonna itäsuomalaisia antimia.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb juhlistavat itsenäisyyspäivää perinteisin menoin.

Tasavallan presidentin kansliasta tiedotetaan, millaisia teemoja vuoden 2025 vastaanotolla on luvassa.

Itäsuomalaisia makuja

Itsenäisyyspäivän vastaanoton makumaailma tulee tänä vuonna Itä-Suomesta: Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta, Etelä-Karjalasta ja Pohjois-Karjalasta.

– Tarjolla tulee olemaan muun muassa muikku- ja lanttukukkoa, omena- ja lihalörtsyjä, Lemin särää ja karjalanpiirakoita. Tarjoiluissa korostuvat luonnonmukaisuus, alueiden ruokaperinteet sekä pien- ja paikallistuottajien tarjonta, tiedotteessa kerrotaan.