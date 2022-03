Borssikeitto onkin ukrainalaista ruokaa – ravintola-alan vetoomuksessa kannustetaan nyt kokkaamaan myös Kievin kanaa: "Pienilläkin symbolisilla eleillä on merkitystä"

Viisi Tähteä -media julkaisi tiistaina vetoomuksen , jonka on allekirjoittanut jo yli 100 ravintola-alan vaikuttajaa sekä kokkia. Vetoomus julkaistiin Ukrainan kansan puolesta ja sodan lopettamiseksi.

Borssikeittoa ja Kievin kanaa

Kievin kana on ruokalaji, joka koostuu leivitetyistä ja uppopaistetuista broilerin rintafileistä, jotka on täytetty voin ja mausteiden seoksella. Ruoka tunnetaan perinteisesti nimellä Kievin kana, mutta siitä käytetään myös nimityksiä kieviläinen kana, kieviläiset tai Kievin kotletit ja jossain määrin myös Kiovan kana.

Siitä tosin on erimielisyyttä, missä Kievin kana on alun perin keksitty. Joka tapauksessa ruokalajin nimi vie ajatukset Ukrainaan ja sen pääkaupunkiin Kiovaan, joka tällä hetkellä on Venäjän sotatoimien kohteena.