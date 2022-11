Pystyykö kuka tahansa tekemään tarjoilijan työtä? MTV:n toimittaja testasi

Vuoden tarjoilijaksi 2022 kruunattu Joonas Heino kertoi aiemmin MTV Uutiset Livessä, millaista ammattitaitoa tarjoilijan työ oikeasti vaatii . Heinon mukaan työ on paljon muutakin kuin lautasten kantamista ja esimerkiksi monipuolisesta ruoka- ja juomatuntemuksesta on hyötyä.

– Tarjoilijan työ on aika paljon esiintymistä, alusta loppuun asti. Ollaan koko ajan ihmisten kanssa ja vuorovaikutus on hyvin tärkeää. Hyvät ihmissuhdetaidot on ehkä se kaikkein tärkein, mikä pitää olla, Heino kertoi.