Paras tapa säilyttää kurkku jääkaapissa

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu sekä tomaattien että kurkkujen optimaalisesta säilytyspaikasta kotikeittiössä.

Miten kurkkua kannattaa säilyttää jääkaapissa?

The Kitchn -ruokasivustolla testattiin vastikään eri tapoja erilaisten kurkkujen säilytykseen. Kurkkujen säilyvyyttä eri olosuhteissa seurattiin viikkojen ajan ja testissä löytyi tapoja pidentää vihanneksen elinikää kotiolosuhteissa.

Kurkkujen marinointi on helppoa.

– Hyväksi havaittu säilytysidea on kääriä kurkku talouspaperiin ja laittaa uudelleensuljettavan pussin sisään jääkaappiin. Se on yksinkertaista, toimivaa ja sai testissämme kymmenen pistettä kymmenestä, The Kitchn -sivustolla kerrotaan.