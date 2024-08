Päivitetty perinneruoka! Näin silakkapihvit kannattaa tehdä

Silakan kulutus on laskenut vuosikymmenten varrella valtavasti: 2000-luvun alussa silakkaa syötiin reilun kilon verran henkilöä kohden, kun nykyään vastaava luku on vain noin 300 grammaa.

– Ravintoarvoiltaan silakka on ihanteellinen syksyn pimeneviin iltoihin. Saamme yhä vähemmän D-vitamiinia auringonvalon avulla, joten ravinnosta saatavien vitamiinien tarve kasvaa. Silakassa, kuten muissakin kaloissa, on runsaasti D-vitamiinia. Lisäksi hopeakylkisessä pikkukalassa rasva on pehmeää ja proteiinia on runsaasti, Pro Kala ry:stä kerrottiin jo vuonna 2020.