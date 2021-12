Oletko maistanut baarissa tätä cocktailia? Legendaarisen juoman syntyperä on mystisyyden verhoama

Sidecar on klassinen konjakkicocktail, jonka juuret ulottuvat aina 1920-luvulle.

Vaikka cocktail on ollutkin pinnalla jo sata vuotta, sen historia on mystisyyden verhoama. Beverage Partnersin Brand Experience Manager Jyri Pylkkäsen mukaan Sidecarin syntytarinasta kerrotaan montaa eri versiota.

Monta tarinaa cocktailin synnystä

Pylkkäsen mukaan monet cocktailin historiaan perehtyneet asiantuntijat antavat kunnian Sidecarin luomisesta Pariisissa rue Daunoulla sijainneen legendaarisen Harry’ New York Barin baarimestari Harry MacElhonelle. Toisten kertoman mukaan Pat McGarry oli kuitenkin se henkilö, joka tarjoili Sidecar-cocktailia ensimmäisen kerran Mayfair at Buck’s Clubilla Lontoon Mayfairissa.

Sidecar-kierros

