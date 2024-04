Vieläkö kehtaisit baarissa tilata? Yllättävä retrojuoma nousemassa uuteen suosioon

Erilaiset retrodrinkit ovat jo pitkään kiinnostaneet suomalaisia. Baareissa laseihin on janoisille suomalaisille rakennettu monenlaisia klassikkojuomia, kuten Negroneja ja Old Fashioned -cocktaileja.

Trooppiset ja värikkäät juomat kiinnostavat

– Nyt on valloillaan trooppisten makujen, värikkäiden ja helposti nautittavien pitkien juomien trendi. Se on eräänlainen vastatrendi näille negroni-tyyppisille juomille, kertoo baarimestari Mikael Karttunen .

Viime vuonna Suomen kansa piti kaksin käsin kiinni Piña Colada -drinkeistään, kiitos Käärijän. Piña Coladan tyylisten juomien suosio on tullut jäädäkseen ja hittijuoman rinnalle on noussut nyt myös muita "tuulahduksia menneisyydestä".

Sex on the beach -juoman uusi tuleminen

Yksi nouseva juoma on nimittäin klassinen Sex on the beach. Trooppisen hedelmäisessä juomasekoituksessa on karpalomehua, appelsiinimehua, persikkalikööriä, vodkaa ja limeä.