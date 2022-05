Nerokas mansikkakakku, paras pavlova ja Riitan vegaaninen nakukakku – tässä helpot kakut juhlapöytään!

Pavlova on varma (ja gluteeniton) valinta!

Mansikka-raparperipavlova on rapea marenkikakku, kevään kesän valloittavin leivonnainen. Kuka voisi vastustaa ihanan makeaa kakkua, jonka täytteessä maistuvat kevään ensimmäiset raparperit ja pinnalla makeat mansikat? Pavlovan valmistamisessa voi myös aina oikaista: Yksinkertaisimmillaan tarvitset vain marenkipohjan, kermavaahtoa sekä esimerkiksi tuoreita marjoja.

Täytekakun voi valmistaa myös vuokaan

Mansikkavuokakakku on nopea, helppo ja näyttävä. Leivo tämä nopeasti valmistuva kakku uunipellillä ja kokoa uunivuokaan, Hellapoliisina tunnettu Kati Jaakonen vinkkaa.

Viiden ainesosan suklaakakku – koristele mielesi mukaan

– En ole mikään leipuri, leivon jos on pakko, mutta tämä suklainen mutakakku on sellainen, joka on kulkenut matkassani pitkään. Lapsetkin tätä aina toivovat, oli kyse sitten synttäreistä tai ylioppilasjuhlista, Teresa kertoi MTV:lle vuonna 2020.