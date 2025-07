Ensimmäistä kertaa rapujuhliin? Näin syöt ravun

Ravustuskausi on jälleen käynnissä, ja se jatkuu tästä päivästä eteenpäin aina lokakuun loppuun saakka. Rapujuhlat ovat monelle loppukesän kohokohta.

Vuoden 2025 ravustuskausi on käynnistynyt 21. heinäkuuta ja jatkuu lokakuun loppuun saakka.

Pro Kala ry:n mukaan vilkkainta ravustusaikaa on elokuu.

– Silloin Suomen vesistöistä nousee sekä kotoperäisiä jokirapuja että täplärapuja, Pohjois-Amerikasta kotiutunutta lajia. Pyyntikokoisella ravulla on mittaa vähintään 10 senttimetriä, ja se on 5–9 vuoden ikäinen, tiedotteessa kerrotaan.

Rapujuhlissa rapua voidaan tarjoilla joko pelkkänä alkupalana tai illallisen pääruokana. Alkupalana rapuja on hyvä varata 6–8 kappaletta ruokailijaa kohden, ja pääruokana niitä voi olla jokaiselle 10–12 kappaletta. Rapujen lisukkeena tarjotaan vaaleaa leipää, voita ja tilliä.

– Rapujen syöminen on melkoista näpertelyä – tosin hauskaa sellaista. Rapujen lisäksi kannattaa tarjota myös muuta syötävää, esimerkiksi kirjolohipiirasta tai suolaista kääretorttua ja raikasta salaattia, Pro Kala ry vinkkaa.

Rapuveitsi on tylsä pikkuveitsi, jossa on terän keskellä reikä.Copyright (c) 2020 Bokehboo Studios/Shutterstock. No use without permission.

Näin syöt ravun

Oletko menossa rapujuhliin ensimmäistä kertaa, tai kaipaat muuten vain vinkkejä ravun syömiseen? Näin se tehdään.

Väännä ravun sakset irti kuoresta ja ime liemi nivelistä. Taita saksen pienempi osa irti ja ime se tyhjäksi. Leikkaa saksi auki rapuveitsellä, irrota liha ja herkuttele. Irrota selkäpanssari nostamalla se ylös. Käännä kuori. Poista vihreä vatsalaukku, sitä ei syödä. Kaavi kuoresta herkullinen rapuvoi. Irrota pyrstö vääntämällä keskiruumista. Leikkaa pyrstön panssari auki toisesta sivusta ja irrota liha. Nosta veitsen kärjellä pyrstölihan yläpuoli irti ja poista suoli. Asettele perkeet keskelle lautasta ja kuoret sen ulkokaarelle, ravun tuntosarvet ulospäin.

Katso myös: Rapujuhlat elitismiä? Kape Aihinen toivoo, että ruokaperinteitä pidetään yllä

8:19 Ravintoloitsija ja keittiömestari Kari "Kape" Aihinen kertoo, mitä hänen hänen vuosittaisiin rapujuhliinsa kuuluu.

Lähde: Pro Kala ry