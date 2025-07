Uniikki ja Sandra-rakas saivat toisensa – näin häitä juhlittiin

Uniikin ja Sandran häitä juhlittiin viikonloppuna aurinkoisessa Tallinnassa.

Räppäri Uniikki, oikealta nimeltään Dan Tolppanen ja hänen Sandra-rakkaansa menivät naimisiin lauantaina 19. heinäkuuta. Parin häitä juhlittiin aurinkoisissa puitteissa Tallinnassa.

Tuore aviopari on jakanut Instagram-tileilleen otoksia hääviikonlopultaan. Sandran Instagram-syötteeseen postaamassa mustavalkokuvassa kaksikko pitää hellästi kiinni toisistaan.

– Aikojen loppuun asti, Sandra kirjoittaa englanniksi kuvan yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Sunnuntaina 20. heinäkuuta Sandra jakoi Instagram-syötteeseen toisen otoksen, jossa hän ja Uniikki hymyilevät vieretysten.

– Eilen oli taikaa. Nyt tuore aviomies kainalossa kohti day 2! hän kirjoittaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Sekä Uniikki että Sandra ovat jakaneet hääaiheisia kuvia ja videoita myös Instagram-tarinoihinsa. Instagram-tarinapostauksista käy ilmi, että sulhanen sekä niin ikään räppäreinä tunnetut Elastinen ja Spekti esiintyivät hääjuhlissa. Yhdellä Instagram-tarinaan jaetulla videolla kolmikko räppää Pojat on poikii -kappalettaan.

Instagram-tarinoihin on taltioitu myös esimerkiksi pätkiä kakun leikkauksesta sekä parin vauhdikkaasta häätanssista, jonka taustalla soi You’ve Got the Love -kappale.

Tarinapostausten perusteella hääseurue vietti sunnuntaita allasjuhlien sekä ylellisen ravintolaillallisen merkeissä.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

Uniikki ja Sandra kihlautuivat alkuvuonna 2024. Räppäri vietti hulppeita polttareitaan Ibizalla toukokuussa.