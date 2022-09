Nämä ruokakaupan tuotteet ovat kutistuneet vaivihkaa – kilohinta noussut: "Paketti näytti edestä päin täysin samalta kuin ennen"

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin syyskuussa yleistyvästä shrinkflaatio-ilmiöstä , jolla tarkoitetaan tuotteiden tai tuotepakkausten kutistumista hintojen pysyessä samana. Ilmiö on havaittavissa meillä ja maailmalla.

Kysyimme lukijoilta, ovatko he huomanneet ruokaostoksilla merkkejä shrinkflaatiosta. Kommenttien perusteella moni suomalaisista kaupoista tuttu tuote on toden totta kutistunut, vaikka pakkauksen hinta onkin pysynyt samana tai jopa noussut.

"Suomalaiset kahvipaahtimot alkoivat höylätä paketeista grammoja pois"

MTV Uutisten lukijat ovat huomanneet kutistumista esimerkiksi kahvipaketeissa. Kahvin hinnannoususta on uutisoitu viime aikoina laajasti, joten pakkausten kutistuminen ei varsinaisesti ole mikään yllätys.

– Saludo-kahvi oli ensimmäinen tuote, josta huomasin tämän varmaan jo vuosi sitten. Paketti on 450 grammaa, kun ennen se oli 500 grammaa, nimimerkki Solveig , 68, kommentoi.

Nimimerkki Ransu , 39, on puolestaan sitä mieltä, että kahvipaketteja on vaivihkaa pienennetty jo paljon ennen Ukrainan soitaa.

Shrinkflaatio näkyy myös kahviloissa

Shrinkflaatio on iskenyt myös joihinkin kahviloihin.

– Olen huomannut kahviloissa, että erikoiskahveista on kesän aikana tullut laimeamman makuisia. Siis vetisiä. Onkohan kahvipuruja vähennetty, vaikka kuppi on saman kokoinen ja aina täysi, nimimerkki Optical, 61, pohtii.

Margariinipurkit, lemmikkien ruoat...

Nimimerkki Tarjoushaukka , 50, on sen sijaan huomannut pienentyneiden margariinipakkausten jopa kallistuneen entisestään.

Shrinkflaatio on lukijoiden kommenttien perusteella iskenyt myös lemmikkien ruokiin. Kissojen ruoissa muun muassa joidenkin Latz-annospussien kokoa on pienennetty. Useampi lukija mainitsi kommenteissaan myös Jahti&Vahti-koiranruoan.

Herkut pienenevät, niiden hinta ei

Makeisissa pakkauskokoja on rukattu jo pitkään, mikä saattaa johtua esimerkiksi vuonna 2011 käyttöön otetusta makeisverosta.

– Fazerin sininen patukka oli ennen 50 grammaa, sitten 45 grammaa ja nyt 39 grammaa. Ja hinta on noussut koko ajan, nimimerkki Pena , 64, päivittelee.

– Sukulaku on pienentynyt 10 vuoden aikana muistaakseni 35 grammasta 32 grammaan, ja nyt se on 28 grammaa, mutta pakkaus on vanhan pituinen eli liian pitkä, ihmettelee nimimerkki Lopetin ostamasta, 45.