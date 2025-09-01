Näin saat salaatin maistumaan paremmalta!

Nyt vietetään valtakunnallista salaattiviikkoa. Osaatko jo tehdä perusvinegretin salaatinkastikkeeksi?
Kauppapuutarhaliitto kertoo syyskuun ensimmäisellä viikolla vietettävästä salaattien valtakunnallisesta teemaviikosta.
Liiton mukaan suomalaiset ovat lisänneet salaattien syöntiä viime aikoina hurjasti: kotimaisia ruukkusalaatteja viljeltiin Suomessa lähes 72 miljoonaa kappaletta vuonna 2024, mikä on jopa 12 miljoonaa kappaletta enemmän kuin vuonna 2023.
Kotimaiset kasvikset ry valitsi salaatit Vuoden HeViksi 2028. Vuonna 2025 Vuoden HeVi on kurkku, vuonna 2026 mansikka ja vuonna 2027 sipulit.
Salaatteja syödään monessa muodossa: sellaisenaan leivän päällä, sekoitettuna ravitseviksi aterioiksi ja muun muassa vihersmoothien seassa.
– Salaatit keventävät ja monipuolistavat ruokavaliota sekä tuovat ateriaan herkullista makua ja miellyttävää rakennetta, Kauppapuutarhaliitosta muistutetaan tiedotteessa.
Takuuvarma kastike salaatille
On olemassa yksi takuuvarma kastike, jolla salaatista kuin salaatista saa helposti paremman makuista. MasterChef -voittaja Samuli Sepponen vinkkaa superhelpon vinegretin ohjeen.
– Italialaisen perinteen mukaan salaattia sekoitetaan 40 kertaa, jotta vinegretti tarttuu salaatinlehtiin tasaisesti, Sepponen vinkkaa tiedotteessa.
Vinegretti sopii salaatin lisäksi myös muille kasviksille ja juureksille.
Samulin helppo vinegretti salaatille
Vinkki! Vinegretti säilyy jääkaapissa hyvänä useamman viikon, ja vaatii vain ainesten uudelleen sekoittamisen ennen käyttöä.
3 rkl hyvää öljyä
1 rkl etikkaa (esim. valkoviini/balsamietikkaa tai sherryviinietikkaa)
1,5 tl sokeria
0,5– 1 tl suolaa
Sekoita, kunnes kastike emulgoituu eli ainekset sekoittuvat keskenään. Lisää vinegretti salaattikulhon pohjalle ja lado päälle salaatti. Sekoita.
Reseptiä on helppo muuttaa lisäämällä mausteeksi esimerkiksi tuoreita tai kuivattuja yrttejä, sitruunankuorta, inkivääriä, sinappia jne.
