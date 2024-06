Angelo tekee palkittua pizzaa Naantalissa – ihmettelee yhtä asiaa Suomessa: "Löytyy melkein bensa-aseman hyllystä"

Yksi näistä on sijalle 22 noussut Pizzeria 450°C, jolla on toimipisteet sekä Turussa että Naantalissa. Pizzeriatoimintaa pyörittää Suomeen 18 vuotta sitten muuttanut, Italian Calabriasta kotoisin oleva Angelo Tursi yhdessä vaimonsa Leenan kanssa.

Nousu Euroopan parhaiden listalle

Miten pizzeria on sitten päätynyt Euroopan parhaimpien listalle?

– Varmasti salaisuus on siinä, että teemme työtämme ilman kompromisseja, Angelo sanoo.

Pizzerian hän avasi Turussa vuonna 2019 muutamaa kuukautta ennen koronapandemian iskemistä. Aluksi tilanne näytti huonolta, mutta loppujen lopuksi ravintola sai kauppahallista juuri sopivan pienet tilat take away -toiminnan pyörittämiseen.

– Oli parhaimillaan kuusi henkilöä töissä kuuden neliön tiloissa. Oli hauskan näköistä, kun me tanssimme siellä.

Suomalaiset ovat rohkeita maistelijoita

– Monta kertaa ihmiset kysyivät, että miksi pizza on pehmeä eikä rapea. Tai miksi tomaattikastike maistuu tuoretomaattikastikkeelta – no koska sen pitää maistua siltä, Angelo nauraa.

Angelo arvelee, että Suomessa on hyviä napolilaistyylisiä pizzerioita nyt enemmän asukkaita kohden kuin Italiassa.

– Jos menee Roomaan, siellä on muutama todella hyvä, mutta kaikki muut on tavallisia pizzerioita. Suomessa on varmasti 30 tai 40 todella hyvää napolilaista pizzeriaa.