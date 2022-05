Muualla Suomessa grillataan makkaraa, pääkaupunkiseudulla "salonkikelpoista" vierastarjottavaa – nämä ovat suomalaisten suosikit grilliin

MTV kirjoitti huhtikuussa siitä, miten lihatalo HK:n mukaan suomalaisten suosituimmaksi grillilihaksi on noussut broileri .

– Olemme oppineet grillaamaan kananpoikaa ja yksi sen valteista on nopea kypsyminen. Kun broileri on itsessään niin miedon makuista, on sitä helppo maustaa, HKScanin Suomen markkinointijohtaja Mikko Järvinen kertoi huhtikuisessa tiedotustilaisuudessa.