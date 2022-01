Tämä burgeri oli hitti jo ennen juustohampurilaista – nyt sitä saa Suomestakin: "Todellinen legenda"

– Voi käyttää pientä kattilaa tai muurauskauhaa. Ajatus on siinä, että pyritään maksimoimaan todella rapea ja hyvä paistopinta. Pihviin tulee intensiivinen lihan maku. Kyse on maillard-efektistä, jossa lihan aminohapot ja sokerit karamellisoituvat, Suikkari kuvaili MTV:lle viime vuonna.

Oklahoman sipulihampurilainen oli lama-ajan hitti

Suomalaisketju ottaa sipuliburgerin listoilleen

– Oklaholma Onion Burger on hampurilaispiireissä todellinen legenda, ja halusimme kunnioittaa tätä legendaarista hampurilaista tekemällä siitä oman versiomme. Tosin Boneless versiossa lamasta ei ole tietoakaan eli lihaa on annoksessa normaali määrä, kertoo Dean Lyijynen, Boneless-ketjun perustaja.

Bonelessin sipulihampurilaisessa lisätwistinä on sipulia monessa eri muodossa. Kyseessä on Lyijysen mukaan oikea ”sipulipommi”, sillä annoksessa on paistetun sipulin lisäksi paahdettua salottisipulia sekä sinappi-sipulimajoneesia. Boneless-ravintoloita on tällä hetkellä Helsingissä, mutta ketjun on ensi vuonna tarkoitus laajentua muuallekin Suomeen.