Grillimakkaralla on nyt yksi selvä haastaja

Vaivaton grillisuosikki makkara ei vaadi paistajalta paljoa, mutta muiden grillattavien kanssa moni toistaa samat virheet.

Suomalaisten suosikkigrillattava on vuosi toisensa jälkeen makkara, elintarvikeyhtiö HK Foods kertoo tiedotteessaan.

Vuosittain myytävistä grillimakkaroista 54 prosenttia myydään touko-elokuun aikana. Moni aloittaa grillisesongin juuri vappuna. HK:n grillikyselyyn vastanneista yli puolet olivat sitä mieltä, että grillaus kuuluu vappuun.

Tämä pihvimoka on yleinen

Vain joka kymmenes kyselyyn vastanneista osaa grillata pihvin ilman turhaa kääntelyä, tiedotteessa kerrotaan.

– Reilusti yli puolet suomalaisista kääntelee pihviä grillissä varmuuden vuoksi, vaikka tietävät sen heikentävän lopputulosta, HK:lta todetaan.

Myös lihan vetäytymisen merkitys on monelle epäselvä. Vain joka kuudes kyselyyn vastanneista tiesi varmasti, että liha kaipaa lepoa ennen tarjoilua.

Moni ei myöskään koe lihalämpömittarin käyttöä tarpeelliseksi grillatessa. Suomalaiset luottavat vahvasti näppituntumaan.

Kyselyyn vastanneista yli kuusikymmentä prosenttia pitää lihalämpömittaria tarpeettomana.

Kana haastaa grillimakkaran

Myös Lidlin grillauskyselyn perusteella makkara on grilliruokien ykkönen. Kauppaketjun mukaan makkara on 32 prosentille grillin tärkein tuote, ja toisella sijalla on kana 17 prosentilla. Jaetulla kolmannella sijalla on naudanliha, sianliha ja halloumi, joista jokainen on 10 prosentille grillin tärkein tuote.

Lidlin mukaan suomalaiset arvostavat grillimakkaroissa erityisesti lihaisuutta ja juustoisuutta.

HK:llakin on huomattu kanan suosio grillilihana. Grilliin laitetaan usein esimerkiksi broilerin filettä, pihviä tai paistileikettä.

Yli puolelle HK:n kyselyyn vastanneista oli kuitenkin epäselvää, milloin kana on kypsää.

Myös Atria nostaa kanan suosion esille grillausaiheisessa tiedotteessaan. Pääosin suomalaisten grilleistä löytyy lihaa.

– Vaikka grilliaterialla valmistuu tyypillisesti useita grilliherkkuja kerralla, valikoituu liha grilliaterian pääraaka-aineeksi lähes aina, Atrialta kerrotaan.