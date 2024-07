Muistatko tämän jäätelön? Teki paluun pakastealtaisiin

Virolainen Raks-jäätelöpatukka on sulattanut tänä kesänä nostalgiaa haikailevien herkkusuiden sydämet. Muun muassa Facebookin nostalgiaryhmässä on ilakoitu sen paluusta pakastealtaisiin.

Virossa myynnissä jo 2000-luvun alussa

Rullavohvelia valmistaa virolainen elintarvikeyhtiö AS Balbiino.

Balbiinosta kerrotaan, että Raks on ollut Viron markkinoilla 23 vuotta.

– Tuotemerkin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nuoret, mutta uskollisia kuluttajia löytyy varmasti myös vanhempien jäätelön ystävien joukosta, AS Balbiinon markkinointijohtaja Anne Tääkre arvioi MTV Uutisille sähköpostitse.

Tääkre uskoo, että kuluttajat ovat pitäneet siitä, että Raks-tuotteet poikkeavat hieman tavanomaisesta. Patukoissa on kermajäätelöä kiekkoputkessa, joka on päällystetty molemmista päistä suklaakuorrutteella. Raks-jäätelötikuissa taas on puolet yhtä ja puolet toista makua.