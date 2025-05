"Monen mielestä maukkain lohikala" – oletko testannut?

Moni kala on nyt sesongissa. Kalatiskiltä kannattaa napata ostoskoriin esimerkiksi maukasta nieriää.

Monet asiantuntijat ovat viime vuosina muistuttaneet norjalaisen lohen varjopuolista. Norjalaisen kasvatetun lohen suosiolla on karut seuraukset muun muassa silakalle.

Vaikka lohenkasvatukseen liittyy lukuisia ongelmia, mutta se ei näytä heijastuvan kalan suosioon. Kasvatettu Norjan lohi on edelleen Suomessakin suosituin ostos kauppojen kalatiskillä.

Kotimainen kirjolohikaan ei välttämättä ole kaloista se kestävin valinta, mutta WWF:n kalaoppaan mukaan se on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin kasvatettu norjalainen lohi.

Tunnetko jo nieriän? Lohtakin maukkaampi!

Nieriä on maukas lohikala.Pro Kala ry

Monelle hieman tuntemattomampi kala on toukokuussa sesongissa oleva nieriä. Nieriä, joka tunnetaan myös nimellä rautu, on lohikaloihin kuuluva kala, jonka liha on punertavaa ja rasvaista.

– Nieriä, pohjoisen ihmisten suussa "rautu", on kylmien vesien arvokala ja monen mielestä maukkain lohikala. Se on myös kiistatta kauneimpia kalalajejamme kirkkaanpunaisine vatsoineen ja valkoisine evänreunoineen, WWF:n kalaoppaassa kuvaillaan.

Nieriää voi ruoanlaitossa käytää lohen tapaan. Satokausikalenterin mukaan se sopii graavattavaksi, paistuu kokonaisena uunissa herkulliseksi ja soveltuu myös fileepaloina pannulla paistettavaksi. Nieriää kannattaa kesällä kokeilla myös grillattuna tai tehdä kalasta keittoa.

Nieriän hinta kauppojen kalatiskeillä on noin parikymppiä kilolta.

Toukokuussa sesongissa olevat kalat: Harjus

Säyne

Rautu eli Nieriä

Ahven

Lahna

Hauki

Lohi

Siika

Härkäsimppu

Kiiski

Särki

Kuore

Turska

Vihreällä listalla

WWF:n kalaoppaassa nieriä on pääosin vihreällä listalla. Vihreällä merkittyjen kalalajien kannat ovat elinvoimaisia eikä niiden pyynti tai kasvatus aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja. Harkiten tulisi kuitenin ostaa verkkoaltaissa kasvatettu nieriää.

Ravintoloissa ja kalatiskeillä nieriä on lähes poikkeuksetta kasvatettua kalaa. Pääosa nieriästä on kasvatettu Islannissa tai Pohjois-Ruotsin järvissä. WWF:n mukaan nieriän kasvatuksen ympäristövaikutukset ovat Islannissa suhteellisen pieniä ja toiminta on hyvin ohjattua ja säädeltyä.

– Lapissa saatetaan joskus tarjota Inarijärven villiä nieriää. Siitä ei tarvitse kieltäytyä ympäristönsuojelullisista syistä, vaikkakin nieriä on kärsinyt Inarijärven säännöstelystä ja ilmaston lämpeneminen uhkaa viileästä ja hapekkaasta vedestä riippuvaista nieriää, kalaoppaassa todetaan.

5:23 Mikkeliläisen kalastustarvikeliike Kala-Kallen yrittäjä Jari Väisänen kertoo kalavinkit.