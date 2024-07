Mitä eroa on tuorejuustolla ja mascarponella?

Tuorejuusto, mascarpone, ricotta...

– Tuorejuustossa on enemmän makua, se on hyvin kermaista ja siinä on hieman suolaisuutta. Mascarpone on sen sijaan italialainen variantti, jossa on mielestäni vähemmän hapokkuutta ja makua. Se sopii hyvin tiramisuun tai vastaavaan.