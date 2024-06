Kozeen Shiwan on pettynyt Kari Aihiseen: "Nyt oli viimeinen kerta!"

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla uutisoitiin toukokuun lopussa tuoreista Michelin-tähtiravintoloista Suomessa. Ensimmäisen tähtensä nappasi Helsingissä The Room -ravintolaa luotsaava Kozeen Shiwan. Kyseessä oli "Suomen nopein Michelin-tähti", sillä ravintola on ehtinyt olla virallisesti auki vasta neljä ja puoli kuukautta. Irakin Kurdistanissa syntynyt Shiwan on samalla ensimmäinen maahanmuuttajataustainen Michelin-tähtiravintoloitsija Suomessa.