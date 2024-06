Meri-Tuuli Väntsi vinkkaa yllättävän grilliruoan: "Helppo, ihanan makuinen ja kaikki tykkäävät"

Grilliruoka on perinteisesti rasvaista ja suolaista herkkua, mutta tarjoilua on helppo keventää lämpimällä salaatilla – joka valmistuu yhtä lailla grillissä.

Leikkaa oikein

Romaine-salaatti halkaistaan kahtia ja varhaiskaali leikataan pituussuunnassa neljään tai kuuteen lohkoon, niin että kanta on mukana jokaisessa lohkossa.

– Kanta pitää palaset kiinni, mikä helpottaa kasviksen kääntelyä grillissä. Yksittäiset salaatinlehdet palavat ja maistuvat kitkeriltä, jos ne levittelee sellaisenaan grilliin. Lohkoina niihin tulee kerroksellisuus, jossa salaatti on päältä vähän ruskistunut mutta sisältä kuitenkin raaka ja raikas, Väntsi kuvaa.

Öljyä päälle ja grilliin

Piimää mahdollisesti vierastaville Väntsi toteaa, että se on perinteinen kastikkeissa käytettävä raaka-aine ja osa suomalaista ruokakulttuuria.

Jopa vesimelonia voi grillata

"Ihanaa ja yllättävän täyttävää"

Hänen mukaansa grillattu salaatti on hieno ruokalaji ja yllättävän täyttäväkin, kun sen syö vaikka juuri piimäkastikkeen ja pähkinöiden kanssa.

– Joka kerta kun me grillaamme, meillä on mukana esimerkiksi varhaiskaali, koska se on niin helppo, ihanan makuinen ja kaikki tykkäävät.