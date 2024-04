Kari Aihinen vinkkaa yllättävän grillattavan: "Häiriintyneen oudon, mutta superhyvän makuinen"

Grillaamisen onnistumisen takaamiseksi tärkeintä on hyvä ja laadukas grilli, sanoo ravintoloitsija ja kokki Kari "Kape" Aihinen .

Vesimelonia grilliin

– Vesimelonin grillaus on mahtavaa, se on vähän häiriintyneen oudon, mutta superhyvän makuinen. Silloin pitää grillin olla todella todella kuuma, koska se [vesimeloni] on pääsääntöisesti vettä ja se vaatii kovan, hyvän grillatun pinnan. Siihen päälle fetajuustoa, paahdettua pekonia tai chorizoa – aijaijai, antaa palaa, Aihinen fiilistelee.