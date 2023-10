Meiran mausteseoksissa täsmälleen samat ainekset, toinen melkein tuplasti kalliimpi – mistä on kyse?

– Luulin meemiksi, mutta onkin totisinta totta: Meiran valikoimissa on kaksi ainesosiltaan täsmälleen (1:1) samansisältöistä ja kokoista (35 g) tuotetta: jauhelihamausteseos ja soijarouheen mausteseos. Esimerkiksi Ideaparkin Citymarketissa jälkimmäisellä on kuitenkin liki tuplahinta, viestipalvelussa ihmeteltiin.

"Meillä on käynyt hinnoittelussa virhe"

Tuotteiden tarkempi vertailu paljastaa, että vaikka mausteseosten ainesosat ovat samat, on niiden ravintosisällöissä kuitenkin pieniä eroavaisuuksia. Soijarouheen mausteseos on jauhelihamaustetta kuitu- ja sokeripitoisempi. Mutta selittääkö tämä tuotteiden hintaeron?

– Olemme tehneet tilannearvion ja ikävä kyllä meillä on käynyt tämän uutuuden hinnoittelussa virhe. Olemme jo aloittaneet korjaavat toimenpiteet oman hinnoittelumme korjaamiseksi asiakkaidemme suuntaan. Kauppa toki viimekädessä päättää tuotteiden myyntihinnat kuluttajille, Meiran viestintäpäällikkö Heidi Päiväniemi kertoo MTV Uutisille.

Tuotteella kannustetaan kasvisruoan maustamiseen

Päiväniemen mukaan tuotteissa on toden totta yhteneväinen reseptiikka. Meiran tavoitteena on tuotevalikoiman kautta kannustaa kasvisruokien maustamiseen ja kasviperäisen proteiinin maustamiseen.

– Meiran Soijarouheen mausteseos -tuotteessa on kyllä pakkausmateriaalien ja tuotannon osalta jonkin verran kalliimmat kustannukset, koska se on selvästi pienempi tuote kuin Jauhelihamausteseos. Tuo hintaero on nyt kertautunut inhimillisen virheen johdosta meidän hinnastossamme.