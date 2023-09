Massatuotetun ja aidon siiderin todellinen ero – "Kuluttajillakin on oikeus tietää"

Tiivisteestä vai tuorepuristetusta mehusta?

Oleellisin ero aidon ja prosessoidumman siiderin välillä on se, että aito siideri valmistetaan tuorepuristetusta omenan mehusta ja massatuotettu siideri taas usein Keski-Euroopasta tai Kiinasta tuodusta omenamehutiivisteestä, joka on käytännössä kuin siirappia.

– Eivät kotimaiset pienpanimotkaan osta kontillista mallassiirappia, jatka vedellä ja laita käymään. Omenassa se on ollut vaan paljon hyväksyttävämpää ja kuluttajat eivät ole oikeastaan välittäneet siitä. Tämä on johtanut tilanteeseen, että meillä on markkinoilla hirveästi siideriä, joka ei teknisesti ottaen edes ole siideriä, Halmetoja toteaa.

Miten eri tavalla valmistettujen siidereiden maku eroaa?

Aidossa siiderissä juuri omena on keskiössä ja Halmetojan mukaan siiderintekijät fiilistelevät valmistustekniikoiden sijaan sitä, mistä lajikkeesta siideri on valmistettu.

– Ei perus bulkkisiiderissä ole mitään tietoa, mistä lajikkeesta [tiiviste on tehty], se on erilaisia sekoituksia. Vähän sama, kun kysyisit, mistä viini on tehty – "no viinirypäleestä", Halmetoja selittää.