Liki 30 000 nuorella ei ole mitään työhistoriaa – asiantuntijalta kaksi ratkaisua

Työmarkkinoihin perehtyneen asiantuntijan mukaan etenkin nuorten työllistämiseksi tarvittaisiin uusia konsteja ja täsmätoimia.

Rangaistukset ja velvoitteet eivät ole edistäneet pitkäaikaistyöttömien työllistymistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan MTV Uutisille.

THL:n tutkimusraportin mukaan Suomessa pitäisi luopua työttömien sanktioista ja työnhakuvelvoitteen seurannasta ja sen sijaan siirtyä malliin, jossa palvelut muodostetaan sote- ja työllisyyspalvelujen sekä Kelan yhteistyönä.

THL:n mukaan työvoimapalveluissa työttömien ajatellaan olevan yhtenäinen joukko, vaikkei se ole sitä.

– Eli nyt pitäisi ymmärtää, että tämä joukko pitäisi tuntea paremmin ja räätälöidä tarpeen mukaisia palveluita, ja silloin voitaisiin löytää ratkaisuja näiden ihmisten elämään, THL:n johtava tutkija Minna Kivipelto toteaa.

Nuoret töihin rekrytointituella

Työmarkkinoihin perehtynyt konsultti Jussi Pyykkönen kertoo, että työttömien joukossa on muun muassa paljon kokemattomia nuoria.

27 000 nuorella ei ole lainkaan työhistoriaa ja 17 000 nuorella ei ole edes perusasteen jälkeistä tutkintoa.

– Heidän työuransa ovat vasta alussa ja he tarvitsevat täsmätoimia, jotka auttavat työuralla eteenpäin, Pyykkönen toteaa Kymmenen uutisissa.

Pyykkösen mukaan yritysten pitäisi saada nuorten työllistämisestä ja työmarkkinoille auttamisesta rekrytointipalkkio.

– Vailla tutkintoa olevien nuorten osalta olisi hyvä miettiä, olisiko enintään kolmen kuukauden mittainen pikakoulutus mahdollinen sellaisille nuorille, joilla tutkintoperusteinen opiskelu ei ole syystä tai toisesta ollut mahdollista. Voisiko se auttaa työmarkkinoihin kiinni pääsemisessä? Pyykkönen pohtii.

Pyykkönen arvelee, että muutos, joka liittyy työvoimapalveluiden vastuun siirtämiseen kunnille, on vasta alussa.

– Kunnilla on kokonaisvaltaisempi kuva ihmisten tilanteista kuin ehkä aiemmin, ja näkisin, että kuntien mahdollisuudet kehittää yksilöllisiä palveluita ovat aiempaa paremmat.

1:49 THL tahtoo eroon työttömien sanktioista ja velvoitteista – "Eivät ole edistäneet työllistymistä".