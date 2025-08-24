THL:n tutkija: Työttömien sanktioista ja velvoitteista tulisi luopua – "Eivät ole edistäneet työllistymistä"

Sanktiot ja velvoitteet eivät ole edistäneet pitkäaikaistyöttömien työllistymistä, kerrotaan THL:stä MTV Uutisille. THL:n tutkimusraportin mukaan sanktioista ja työnhakuvelvoitteen seurannasta tulisi luopua ja pirstaleisten palvelujen sijaan siirtyä malliin, jossa palvelut muodostetaan sote- ja työllisyyspalvelujen sekä Kelan yhteistyönä.

Noin joka kolmannella työttömällä ei ole työnhakuvelvoitetta nytkään – usein terveydellisistä syistä. Yksi heistä on MTV Uutisten tapaama helsinkiläinen Jonna Strandén.

Strandén elää hetki kerrallaan. Kela ei myönnä fysioterapiaa, hoitavat lääkärit ja työvoimapalvelut pitävät häntä työkyvyttömänä, työeläkeyhtiö ei myönnä kuntoutustukea, koska pitää häntä työkyvyllisenä. Kela hylkäsi pääsyn fysioterapiaan. Aviomies toimii omaishoitajana. Byrokratia on vienyt voimat.

– Olen työkyvytön työtön työnhakija, ollut 8 vuotta, ja näistä asioista olen hyvin hämmästynyt, että miten näin voi olla.

15:59 Katso video: Jonna Strandén on paininut jo kahdeksan vuotta byrokratian rattaissa.

Eniten Strandénia suututtaa Kelan lisäksi työeläkelaitokset – heidän toimintaansa hän pitää moraalittomana.

– Meitä on paljon, meitä työkyvyttömiä työttömiä työnhakijoita. Kyllähän vakuutusyhtiöillä olisi varmasti varaa auttaa sairaita ihmisiä kuntoutumaan.

Tutkija: Kannustusta pelotteen sijaan

THL:n mukaan työvoimapalveluissa työttömien ajatellaan olevan yhtenäinen joukko, vaikkei se ole sitä.

– Eli nyt pitäisi ymmärtää, että tämä joukko pitäisi tuntea paremmin ja räätälöidä tarpeenmukaisia palveluita ja silloin voitaisiin löytää ratkaisuja näiden ihmisten elämään, toteaa THL:n johtava tutkija Minna Kivipelto.

Työttömien sanktioinneista pitäisi tutkijan mukaan luopua.

– Esimerkiksi suojaosan poistolla ei ole havaittu mitään hyötyä. Ainoastaan se estää siirtymää sosiaaliturvalta työelämään, jota juuri näiden ihmisten kohdalla pitäisi lisätä. Eli olisi sujuvaa työskennellä sosiaaliturvalla ilman että se sitä heti leikkaa. Tämä kannustaisi, pikemminkin kuin sellainen pelote.

