Tarja tilasi hoivakodin asukkaille 36 kinkkupasteijaa iltapalaksi – tällaisen setin hän sai: "Ollaan naurettu niin, että meinasi tulla pissi pöksyyn"

Hoivakodissa vastaavana sairaanhoitajana työskentelevä Tarja Syrjäläinen joutui viime viikolla uuden työtehtävän eteen: taloon oli tehtävä ruokatilaus. Normaalisti ruokatilaus on päivittäin töissä olevan hoivakodin kokin tehtävä, mutta kokin sairastuttua oli tilaus hoidettava jonkun muun toimesta. Niinpä Tarja ryhtyi tuumasta toimeen yhdessä hoivakodin johtajan kanssa.

"Ollaan naurettu niin, että meinasi tulla pissi pöksyyn"

– Meillä on kolme ryhmäkotia ja ensitöiksemme toimitimme joka ryhmäkotiin neljä tuubia per ryhmäkoti. Saavat hoitajat laittaa leipien ja sämpylöiden päälle. Onneksi nuo säilyvät pitkään, joten siellä ne on ruokavarastossa odottamassa, jos vaikka innostuttaisiin kesäapulaisten kanssa tekemään voileipäkakkua.