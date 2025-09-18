Suomessa on tällä hetkellä käynnissä superterveellisen tyrnimarjan sesonki. Viiden jälkeen -ohjelmassa perehdyttiin tyrnin terveyshyötyihin, marjan poimintaan ja myös sen käyttöön.
Myllymäen marjatilan Anneli Pehrman sanoo tyrnin olevan yksiselitteisesti maailman terveellisin marja. Hapan ja kirpeä tyrnimarja on poikkeuksellisen C-vitamiinipitoinen ja sisältää myös runsaasti muita vitamiineja.
– Ja mikä on erikoista kasvikunnan tuotteelle, niin tässä on kaikkia neljää omega-rasvahappoa. Muutama marja päivässä säännöllisesti riittää siihen, että saat terveyshyödyt käyttöön, Pehrman totesi Viiden jälkeen -lähetyksessä.
Näin käytät tyrniä
Marja-ammattilainen suosittelee käyttämään tyrnimarjaa sekä suolaisten että makeiden ruokien raaka-aineena ja kylkiäisenä. Tyrnit sopivat sellaisenaan vaikka puuron, jogurtin tai viilin joukkoon.
– Ne sopivat myös smoothieen. Sinne pudottaa 10–20 marjaa joukkoon.
Suolaisissa ruoissa tyrnit toimivat muun muassa riistan tai vaikka silakoiden makuparina.