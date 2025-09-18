Suomessa on tällä hetkellä käynnissä superterveellisen tyrnimarjan sesonki. Viiden jälkeen -ohjelmassa perehdyttiin tyrnin terveyshyötyihin, marjan poimintaan ja myös sen käyttöön.

Myllymäen marjatilan Anneli Pehrman sanoo tyrnin olevan yksiselitteisesti maailman terveellisin marja. Hapan ja kirpeä tyrnimarja on poikkeuksellisen C-vitamiinipitoinen ja sisältää myös runsaasti muita vitamiineja.

– Ja mikä on erikoista kasvikunnan tuotteelle, niin tässä on kaikkia neljää omega-rasvahappoa. Muutama marja päivässä säännöllisesti riittää siihen, että saat terveyshyödyt käyttöön, Pehrman totesi Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Näin käytät tyrniä

Marja-ammattilainen suosittelee käyttämään tyrnimarjaa sekä suolaisten että makeiden ruokien raaka-aineena ja kylkiäisenä. Tyrnit sopivat sellaisenaan vaikka puuron, jogurtin tai viilin joukkoon.

– Ne sopivat myös smoothieen. Sinne pudottaa 10–20 marjaa joukkoon.

Suolaisissa ruoissa tyrnit toimivat muun muassa riistan tai vaikka silakoiden makuparina.

Miten tyrniä poimitaan? Entä mitä terveyshyötyjä saa mustikoista, mansikoista ja puolukoista? Katso yllä olevalta videolta.