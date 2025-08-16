Marjapiirakka, jota kaikki rakastavat – superhelppo valmistaa!

Tämän marjapiirakan pyöräytät käden käänteessä mistä tahansa marjoista.
Löytyykö sinulta mustikoita, puolukoita, herukoita tai mitä tahansa marjoja? Tee herkullista marjapiirakkaa! Tämä superhelppo ohje on hitti vuodesta toiseen.
Piirakka onnistuu tuoreista marjoista tai pakastemarjoista. Ohjeen on alun perin tehnyt kokki Marcos Gois. Piirakka valmistui aikoinaan puolukoista Huomenta Suomen Makujen aamu -ohjelmassa syyskuussa 2017.
– Jos et pidä puolukoista, voit korvata ne myös esimerkiksi mustikoilla tai omenoilla, Gois vinkkasi tuolloin.
Tämän marjapiirakan valmistamiseen et tarvi mitään sen kummempia vatkaimia tai vempaimia. Lopputuloksena on aivan ihana piirakka, jossa maistuu happaman ja makean sopusointuinen liitto.
Nappaa ohje: Helppo marjapiirakka, joka onnistuu puolukoista, mustikoista tai vaikka herukoista
Lue myös: Mustikkaa vai pensasmustikkaa? Hanna Partanen kertoo, kumpi on terveellisempää
Katso myös: Maisemakahvilan piirakan voi myös tehdä eri marjoista!
3:00Kokeile Maisemakahvilan piirakkaa vaikka mustikoista.