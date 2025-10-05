Elintarviketehtailla jouluun valmistautuminen alkaa silloin, kun suomalaiset makaavat vielä laiturinnokassa kesäauringosta nauttien.

Erilaisten joulutuotteiden, kuten makeisten, ilmestyminen kauppoihin on nykyään varma syksyn merkki. Moni ei kuitenkaan tule ajatelleeksi, että erilaisilla elintarviketehtailla joulutus alkaa jo paljon tätä aiemmin.

Jotta suomalaisille saadaan joulusesonkiin kuuluvat herkut, niiden suunnittelu ja valmistus on aloitettava jo kuukausia ennen h-hetkeä.

MTV Uutiset pääsi kurkistamaan elintarviketehtaiden kulisseihin ja selvitti, miten tähtitorttuja ja glögiä tuotetaan joulusesonkiin. Samalla paljastui myös, miten uusia makuja kehitellään, ja mitä jouluherkuille tapahtuu joulun jälkeen.

Kurkkaa kulissien taakse! Yllä olevalta videolta näet, miten Fazerilla ja Anoralla valmistaudutaan jouluun.