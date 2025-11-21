Joulupöydän graavikalan voi tehdä jo nyt.

Graavikala, erityisesti graavilohi, kuuluu tärkeänä osana monen suomalaisen joulupöytään. MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin vinkattu parhaat reseptit graavilohen valmistamiseen.

Kalan graavaaminen itse on todella helppoa ja varsin nopeaakin. Joulukiireitä voi kuitenkin helpottaa entisestään graavaamalla kalan hyvissä ajoin ennakkoon.

Mitäpä jos suuntaat kaupan kalatiskille jo nyt valitsemaan sopivaa kalafilettä joulupöytään? Voit ostaa nyt kirjolohi- tai siikafileen, graavata sen ja säilöä jouluksi pakastimeen. Näin vältät myös jouluviikon ruuhkat kalatiskillä. Parhaimmillaan säästät myös rahaa, kun kalaostoksesi ei ajoitu pahimpaan sesonkiin.

Graavikalan pakastaminen

Graavikala säilyy pakastimessa muutaman kuukauden ajan. Osta kalafilee ja graavaa se normaaliin tapaan. Kalan annetaan graavautua jääkaapissa kahden vuorokauden ajan. Tämän jälkeen kalasta poistetaan ylimääräiset mausteet ja se on valmis pakastettavaksi.