Tämä kermainen kanapasta on hurmannut hyvän ruoan ystäviä jo yli sadan vuoden ajan.
Oletko sinä jo testannut suosittua Pasta Alfredoa eli Alfredon kanaa? Pasta Alfredon historia ulottuu yli vuosisadan taakse Roomassa sijainneeseen Alfredo-ravintolaan.
– Yksinkertaisuus on äärimmäistä hienostuneisuutta, sanoi Leonardo da Vinci, ja tämä jos jokin pitää paikkansa Pasta Alfredon kohdalla, kuvaillaan muun muassa Forbes-sivustolla.
Pasta Alfredon tarina
Alfredo-pastassa ei alun perin ollut kermaa tai lehtipersiljaa.Shutterstock
Tarinan mukaan suositun Pasta Alfredo -kanapastareseptin kehitteli ravintoloitsija Alfredo di Lelio vuonna 1914. Alfredon vaimo oli tuolloin synnyttänyt heidän poikansa Armandon ja menettänyt sitä myötä ruokahalunsa. Alfredo teki kaikkensa, jotta saisi vaimonsa taas syömään. Lopulta Alfredo testasi yhdistää fettuccine-pastaa, runsaasti voita sekä parmesaanijuustoa. Kun vaimo maistoi tätä ruokaa, ruokahalu palasi samantien.
Näin syntyi alkuperäinen Pasta Alfredo. Kun ruokalaji sitten monen sattuman kautta levisi Yhdysvaltoihin, sen joukkoon lisättiin vielä kermaa.
Nykyään Alfredon kana on suosittu italialais-amerikkalainen arkiruokaklassikko. Monet kaupat etenkin Yhdysvalloissa myyvät Alfredo-kastiketta valmiina, mutta sen valmistaminen kotikeittiössä on myös todella helppoa.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2023.
