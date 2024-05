Kurkusta ja retiiseistä paremman makuisia yllättävällä kikalla: "Siinä on oikeasti valtava ero"

Kaksikko valmisti studiossa helpon ja näyttävän annoksen retiiseistä. Retiisikasvimaa-nimellä tunnettu annos on jo noin 20 vuotta sitten tanskalaisessa Michelin-ravintola Nomassa ideoitu ruokalaji.

– Pohjalla on kreemi, jossa on tuorejuustoa, ranskankermaa, ruohosipulia ja lehtipersiljaa, Kia Arpia demonstroi studiossa.

Annoksen ideana on lopulta tökätä retiisit "multaan kasvamaan". Arpian mukaan retiisikasvimaa on hauska tarjoiltava illanistujaisiin, mutta sopii myös vaikka ylioppilasjuhlien tarjoilupöytään.

Upota retiisit tai kurkut jääkylpyyn!

– Jääkylpy on tosi tärkeä! Olen sellainen, joka oikoo mutkia keittiössä, mutta tämä on sellainen asia, minkä minäkin teen. Ne rapsakoituu niin ihaniksi, siinä on oikeasti valtava ero, Petra Wettenranta ylisti.