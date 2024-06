Nokkela niksi rapsakampiin kasviksiin: "Halpa, helppo ja tehokas"

The Kitchn -sivuston ruokatoimittaja Rachel Perlmutter jakaa kotikokeille vinkit kasvisten "elvyttämiseen".

Nuupahtaneiden vihannesten elvyttäminen rapsakoiksi

Ruokatoimittajan mukaan kikka on halpa, helppo ja tehokas.

Perlmutter muistuttaa, että jääkaapissa on usein liian kuivat olosuhteet monelle kasvikselle. Tämä saa vihannekset nuupahtamaan ja kuivumaan.

Ruokavaikuttajien suosittelema kikka

– Jääkylpy on tosi tärkeä! Olen sellainen, joka oikoo mutkia keittiössä, mutta tämä on sellainen asia, minkä minäkin teen. Ne rapsakoituu niin ihaniksi, siinä on oikeasti valtava ero, Petra Wettenranta ylisti.